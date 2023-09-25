عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من إبراهيم عادل بعد فوز بيراميدز على البنك الأهلي

صدى البلد

عبر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدف دون مقابل على حساب البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وتسجيله الهدف الوحيد، مشيرا إلى أن الفوز هو نتاج المجهود الكبير الذي بذله الفريق طوال الفترة الماضية وفترة الإعداد القوية التي خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية.


وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الوحيد في المباراة من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي ليمنح بيراميدز ٣ نقاط غالية.

شدد إبراهيم عادل على أن الفريق استحق الفوز واللاعبون اجتهدوا بشدة مؤخرا وكان لابد من حصد الثلاث نقاط أمام البنك الأهلي، والفريق يصل للمرمى كثيرا ولكنه في النهاية ومع توالي المباريات سيتم معالجة أزمة إنهاء الفرص والفريق هذا الموسم هدفه المنافسة على كل البطولات والمرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

ترشيحاتنا

بشرى للعاملين بهذا المجال.. صرف منحة 750 جنيها خلال يومين

وفاة المخرج أحمد النحاس عن عمر يناهز 73 عاما

الأعلى للقضاء يعتمد حركة رؤساء ووكلاء النيابة العامة

الدكتور عصام خليل يحرر أول توكيل رسميًا لترشح السيسي لرئاسة الجمهورية

لتحديث الأسلحة.. أمريكا تدعم دولة أوروبية بقرض مباشر قيمته 2 مليار دولار

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

شاهد..قصوه على ارتفاع 25 قدما..شعر امرأة هندية يضعها في مأزق بدولاب الهواء

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ