عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنفجار طائرة أوكرانية خلال تصويرها بعد الإستيلاء عليها بواسطة القوات الروسية

صدى البلد

قُتل عدد من أفراد الفوج الجوي الروسي وزملائهم في جهاز الأمن أثناء تفتيش طائرة انتحارية بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني بعدما تمكنوا من السيطرة عليها والهبوط بها في مطار هالينو في كورسك بروسيا.

 

ووفقا لما نشرته كييف بوست، صرح مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن الطائرة بدون طيار تم اعتراضها بنجاح باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية الراديوية وهبطت بسلام على مدرج مطار هالينو.

 

قال المصدر إن قيادة الفوج المتمركز هناك وكذلك أعضاء جهاز الأمن الفيدرالي قرروا بعد ذلك التحقيق في من الطائرة، حيث انفجرت بينما كانوا يصورونها ويفحصونها.

 

بحسب المصدر فإن من بين القتلى والجرحى خلال الانفجار قائد فوج الطيران الرابع عشر وأحد نوابه ومجموعة من الضباط الطيارين وممثل عن جهاز الاستخبارات العسكرية المضادة التابع لجهاز الأمن الفيدراليوأفراد من المطار.

 

لم تتمكن صحيفة كييف بوست من تأكيد الأفراد المحددين الذين لقوا حتفهم والذين أصيبوا بجروح في هذا الحادث الذي وقع يوم الأحد.

للجيش الأوكراني أنظمة الدفاع الجوي الروسية إطلاق نار بروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

ترشيحاتنا

بالاسماء .. ننشر أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة

التخلي عن الأخضر.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

سامسونج تستعد لطرح Galaxy A55 للطبقة المتوسطة بمعالج Exynos 1450

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول تفريقه عن أنثاه..ردة فعل مفاجئة وخطيرة من أسد ضد مروضه بالصين

إطلالة أنيقة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بلوك جديد

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ