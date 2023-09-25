إنفجار طائرة أوكرانية خلال تصويرها بعد الإستيلاء عليها بواسطة القوات الروسية

قُتل عدد من أفراد الفوج الجوي الروسي وزملائهم في جهاز الأمن أثناء تفتيش طائرة انتحارية بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني بعدما تمكنوا من السيطرة عليها والهبوط بها في مطار هالينو في كورسك بروسيا.

ووفقا لما نشرته كييف بوست، صرح مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن الطائرة بدون طيار تم اعتراضها بنجاح باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية الراديوية وهبطت بسلام على مدرج مطار هالينو.

قال المصدر إن قيادة الفوج المتمركز هناك وكذلك أعضاء جهاز الأمن الفيدرالي قرروا بعد ذلك التحقيق في من الطائرة، حيث انفجرت بينما كانوا يصورونها ويفحصونها.

بحسب المصدر فإن من بين القتلى والجرحى خلال الانفجار قائد فوج الطيران الرابع عشر وأحد نوابه ومجموعة من الضباط الطيارين وممثل عن جهاز الاستخبارات العسكرية المضادة التابع لجهاز الأمن الفيدراليوأفراد من المطار.

لم تتمكن صحيفة كييف بوست من تأكيد الأفراد المحددين الذين لقوا حتفهم والذين أصيبوا بجروح في هذا الحادث الذي وقع يوم الأحد.