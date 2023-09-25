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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ قانون يوضح شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم وهو استكمال للمؤتمر الذي عقدته الهيئة الأسبوع المنصرم، موضحًا أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن الكل الانتخابات والاستفتاءات في مصر.

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وقال اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم كان بمثابة رد قوي على كل المشككين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وتابع اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري،: كل مواطن تجاوز سن الـ18 عاما، ومدون اسمه في جدول الانتخابات، له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وعن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح طارق خضر، أن يكون المترشح مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى الحصول على 20 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة، أو الحصول على تأييد من 20 نائب بمجلس النواب.

 

وأكمل اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري،: التصويت للانتخابات الرئاسية خارج مصر سيكون من 1: 3 ديسمبر، والتصويت في الداخل سيكون خلال الفترة من 10: 13 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه المدة كافية للتصويت لكل من لهم حق في التصويت.

 

وأشار اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، خضر إلى أن تلقي طلبات الترشح من الراغبين في تقديم أوراقهم للانتخابات الرئاسية، سيكون خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءً. 

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