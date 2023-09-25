حماة المستقبل: نبذل جهودا لرفع الوعي السياسي بأهمية الانتخابات الرئاسية

رحب حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

ووجه الحزب التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، على دورها في تنظيم وإدارة الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتأكيد على الحيادية والشفافية في كافة الإجراءات في ظل الالتزام بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

وقال المهندس علي عبده رئيس حزب حماة المستقبل، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفي ضوء متابعتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي كانت حريصة كل الحرص في تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في شأن المواعيد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بعثت خلال مؤتمرها اليوم بالعديد من الرسائل الهامة لكافة الناخبين، بضرورة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات السياسية المتعارف عليها دستوريا، مثمنا دور القضاء المصري وثقته في ضمان تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل.

وأكد رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحزب كان من الأحزاب الأولي الموجودة على الساحة السياسية التي أعلنت عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات، لافتا إلى أن الحزب نظم أكثر من ندوة عرض فيها إنجازات الرئيس من أجل توعيه المواطنين بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع.

وأعلن التزامه التام بالمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن الدعاية الانتخابية، انطلاقا من احترام الدستور والقانون، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب وطني على كل مصري مخلص ومحب لوطنه، لافتا إلى أن الحزب من خلال تشكيلاته التنظيمية المنتشرة في كل ربوع مصر، سيعمل بكل جد ويبذل قصارى جهده من أجل رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.