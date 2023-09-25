مش فاهم.. تعليق مثير من خالد الغندور على تشكيل الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور، على تشكيل نادي الزمالك أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب “الغندور”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "اوسوريو عامل تشكيل غريب وعجيب حرفيا ولا افهم ماذا يريد ".



ويضم تشكيل الزمالك في مواجهة اليوم كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.