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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تؤجل التصديق على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

صدى البلد

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، إن بلاده ليست في عجلة من أمرها للتصديق على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يشير إلى أن الدولة الشمالية قد تواجه مزيدًا من التأخير في أن تصبح عضوًا في التحالف العسكري.

في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان المجري، أخبر أوربان المشرعين بأنه "لا شيء يهدد أمن السويد"، وأن المجر بالتالي "ليست في عجلة من أمرها" للتصديق على انضمامها إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.

وفقا للأسوشيتد برس، جاء بيان أوربان بعد أن أشار مسؤولون مجريون رفيعو المستوى مؤخرًا إلى أن تصديق السويد قد لا يتم إدراجه على جدول أعمال البرلمان على الإطلاق خلال دورة الخريف. يوم الخميس، وقال زعيم حزب فيدس الذي يتزعمه أوربان، ماتي كوكسيس، إنه لا يرى "فرصة تذكر" لتصويت البرلمان على هذه المسألة هذا العام.

تظل المجر الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب تركيا، التي لم توافق بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف. 

تخلت الدولة الشمالية، إلى جانب جارتها فنلندا، عن حيادها العسكري الذي طال أمده بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وسرعان ما أشارت إلى نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ومع ذلك، أخرت المجر التصديق على عرضها منذ يوليو 2022، بينما قدمت أيضًا مطالب غامضة من ستوكهولم كشروط للموافقة. وزعمت حكومة أوربان أن السياسيين السويديين أطلقوا "أكاذيب صارخة" حول حالة الديمقراطية في المجر، وهو ما يقول إنه ترك بعض المشرعين غير متأكدين من دعم محاولة الانضمام.

كان حزب فيدس تسبب في وقت سابق في تأخيرات متعددة في التصديق على طلب فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أقر هذا الإجراء بسرعة في مارس بمجرد أن أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن حكومته ستمضي قدماً في التصديق.

الناتو السويد المجر فيكتور أوربان

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