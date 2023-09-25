محافظ الغربية: استكمال خطة الرصف والتطوير تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم /الاثنين/، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك أثناء متابعته بدء أعمال رصف شارع سعد الدين، بداية من شارع النحاس وحتى شارع كفر عصام بمدينة طنطا، بطول 1.44 كم وعرض 20 مترا.



وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.



وأضاف رحمي أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها، لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.