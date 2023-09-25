مصرع وإصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا قنا

لقى 3 أشخاص مصرعه فيما أصيب 13 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الإثنين، بالكيلو 100 طريق سفاجا قنا.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا سوهاج.

على الفور تم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف من محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر، إلى موقع الحادث وجارى نقل المصابين إلى المستشفيات بالمحافظات الثلاثة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثث مشرحة مستشفى قنا الجامعى