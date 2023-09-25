تفاصيل القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى سيناء.. الجمعة القادمة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (12 – 13 ربيع الأول 1445هـ)، الموافق (28 - 29/9/2023م).

وتضم القافلة (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " مظاهر رحمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمته "، وذلك على النحو التالي:

تأتي القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.