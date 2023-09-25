حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه شرقي الإسكندرية

شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من خلال إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، حملات مكبرة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أنه تم شن حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث تم قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة والمحلات التجارية بمنطقة الفلكى التابعة لفرع سيدى بشر.

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

وأضاف البيان أن ذلك جاء بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالإسكندرية إن هذه الحملات تأتي إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.