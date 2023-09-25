عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه شرقي الإسكندرية

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب

شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من خلال إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، حملات مكبرة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أنه تم شن حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث تم قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة والمحلات التجارية بمنطقة الفلكى التابعة لفرع سيدى بشر.

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

وأضاف البيان أن ذلك جاء بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالإسكندرية إن هذه الحملات تأتي إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة المقاولون

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

بعد هدف شقيقه.. محمود علاء لجماهير الزمالك: أنتم فوق دماغ أي حد

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

ترشيحاتنا

125 ألف جنيه .. اشتري رنج روفر الغلابة | صور

أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في Anthropic للذكاء الاصطناعي

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

رد فعل صادم من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

دق ناقوس الخطر.. مأساة في أمريكا بسبب نقص أدوية علاج سرطان الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

فيديو

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ