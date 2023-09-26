7 حالات.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بجلطة الدماغ من غيرهم

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطة الدماغ. ومن بين هذه العوامل وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم يعد عاملاً رئيسيًا يزيد من خطر حدوث جلطة الدماغ.

2. ارتفاع مستويات الكوليسترول: ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم يمكن أن يرتبط بزيادة خطر جلطة الدماغ.

3. السكري: السكري يزيد من خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية بما في ذلك جلطة الدماغ.

4. التدخين: التدخين يؤدي إلى تضيق الشرايين وزيادة تجلط الدم، وبالتالي يزيد من خطر جلطة الدماغ.

5. السمنة: الوزن الزائد والسمنة قد يزيدان من خطر جلطة الدماغ.

6. تاريخ عائلي: إذا كانت هناك تاريخ عائلي لجلطات الدماغ أو أمراض القلب، فقد يكون لديك خطر أعلى للإصابة بجلطة الدماغ.

7. العمر: يزداد خطر جلطة الدماغ مع التقدم في العمر.

من المهم أن يتم تشخيص هذه العوامل ومراقبتها بشكل صحيح من قبل الطبيب. إذا كنت تعتقد أنك عرضة لخطر جلطة الدماغ، يُنصح بمراجعة الطبيب لتقييم العوامل الخاصة بك واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والعلاج.