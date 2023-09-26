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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخرباوي يضع خطة لتنفيذ مشروع يهدف لتفكيك أفكار جماعة الإخوان

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي المفكر والخبير في شؤون الحركات الاسلامية أن الجماهير تنحاز للخطاب المتطرف،  مضيفا الدليل على ذلك أنه لو جاء شخص يتكلم بلغة العقل وبهدوء وبكلام منمق وأخر يهيج المشاعر ويستخدم أساليب الصراخ مثل الشيخ عبدالحميد كشك وتأثيره على الجماهير وكان قمة في التطرف .

ثروت الخرباوي: يجب وجود مشروع قومي لتفكيك التنظيمات 

واقترح الخرباوي في لقاء مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن يكون هناك مشروع قومي لتفكيك التنظيمات ويقوم عليه الجهات الأمنية والشرطية والمخابرتية واتجاه آخر يقوم على تفكيك الأفكار والخطاب المتطرف وهي مسئولية المجتمع بأسره.

واوضح أن افكار جماعة الإخوان المسلمين هي أخطر ماحدث في تاريخ مصر الحديث وأنه مازال لهم منابر وأنهم مازالوا موجودين في وزارة الأوقاف.

ودعى الخرباوي أن تكون هناك رقابة جادة وأن تكون المسئولية جماعية تحت تنسيق ومراقبة من جميع الهيئات والمؤسسات والأحزاب، لافتا إلي أن هناك  الكثير من المفاهيم التي يجب أن تصحح. 

ثروت الخرباوي انجي انور مصر جديدة ETC مشروع قومى

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