رئيس لجنة الحكام يفجر مفاجأة حول أزمة ركلة جزاء الزمالك بمباراة المقاولون العرب

كشف الإعلامي هاني حتحوت موقف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، من واقعة إذاعة نص الحديث بين الحكم أمين عمر وغرفة الفار في ركلة جزاء الزمالك أمام المقاولون العرب، والتي قرر الحكم عدم احتسابها.



قال الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تواصل مع بيريرا لمعرفة ما إذا كان هذا التصرف مقصودًا أم لا، وكان رد بيريرا:" هل هذا مقصود بعرض الكلام بين الفار والحكم مقصود؟؛ أجاب بيريرا.. لا.. هذا مخالف للقانون".

وأضاف: "بيريرا أكد أنه لا يوجد قرار بإذاعة الحديث بين الحكم وغرفة الفار، ماحدث مخالف لبروتوكول التحكيم".

واختتم هاني حتحوت:" ما حدث أن مخرج المباراة هو من أذاع نص الحديث بين الحكم وغرفة الفار".