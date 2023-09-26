ناقد رياضي: إكمال أوسوريو مهمته مع الزمالك صعب

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، إن المحادثة بين أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون مع غرفة الفار "كارثية"، ومحمد عادل حكم تقنية الفيديو، أدى ما عليه في اللقطة الجدلية الخاصة باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

وقال الخضري، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "يجب إعطاء الزمالك حقه تحكيميًا، بالإضافة إلى أن هناك أخطاء عديدة من جانب اللاعبين، وعلى رأسهم الحارس محمد صبحي حارس الفريق، والذي أخطأ كثيرا منذ عودته لصفوف الزمالك، وأصبح يستقبل أهدافا في كل مباراة يخوضها مع الفريق الأبيض".

وأضاف: "محمود علاء أصلح خطأ شقيقه، وبادر بالاعتذار سريعا لجماهير الزمالك، ولا أعرف سر احتفال أحمد علاء، فهل سيعيده الأهلي مثلا؟، واعتذاره لجمهور القلعة البيضاء شيء جيد".

وواصل: "الزمالك بكل تأكيد سيعاني فنيا، لكن لا أعرف سر بكاء أوسوريو، وحجة مرض والدته يجب أن تكون بعيدا عن مباريات الفريق، ومن الصعب ان يكمل مسيرته مع الفريق بهذا الشكل والأسلوب".

واستطرد: "الزمالك لن يكون قادرا على المنافسة بقوة في الوقت الحالي، وأوسوريو لن يكمل مع الفريق بهذا الأسلوب، وخسارته أمام أرتا سولار خير دليل".

واختتم تصريحاته: "أوسوريو يدفع بتشكيل خاطئ في كل مباراة، وأصبح الزمالك يُعاني معه بشكل واضح".