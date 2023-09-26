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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: نحن أكبر شريك تجاري للقاهرة

صدى البلد

 

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه يعتقد إن القواعد الحاكمة لتعامل مع أوروبا مع دول منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تستند على مبادئ أساسية منها السلام والرفاه، التبادلات البشرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ما زال متواصلا.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة برنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نسعى إلى تعزيز هذه العلاقات ورأينا عناصر هامة ظهرت بتلك العلاقات من خلال شراكة البحر المتوسط، وأهمها التجارة، والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر بأكثر من 25% من التجارة الخارجية لمصر بمبلغ سنوي قدره 35 مليارات يورو سواء صادرات أو واردات".

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر لدى مصر، ونسبة كبيرة منه تأتي من مصر بواقع 38%، كذلك في مجالات التجارة والاستثمار، وهناك علاقات طويلة وعريقة في هذا الصدد.

الاتحاد الأوروبي فى مصر القاهرة الإخبارية الشرق الاوسط منطقة الشرق الأوسط مجالات التجارة

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