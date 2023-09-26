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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري مضيعة للوقت

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024 دونالد ترامب، إن المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري هي مضيعة للوقت بسبب قلة نسبة المشاهدة.
 

وأضاف ترامب خلال كلمة ألقاها في ساوث كارولينا: “إنهم يضيعون الكثير من الوقت في هذه المناقشات السخيفة التي لا يراقبها أحد”.
 

وتابع ترامب: إن المناظرة الجمهورية الأخيرة- الأولى في الموسم التمهيدي لعام 2024- كانت الأدنى تصنيفًا في التاريخ.

واختار ترامب عدم حضور المناقشة وظهر بدلاً من ذلك في مقابلة مع مضيف قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون.
 

ومن المقرر أن يعقد الحزب الجمهوري مناظرته التمهيدية الثانية، غدا الأربعاء، والتي من المقرر أن يتخطاها ترامب مرة أخرى. 

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيخاطب أعضاء اتحاد عمال السيارات الحاليين والسابقين بدلاً من المشاركة في المناقشة.

ويتصدر ترامب مجموعة المرشحين الجمهوريين للرئاسة بنسبة تأييد تبلغ 55.1%، وفقًا لمتوسطات استطلاعات الرأي الأولية FiveThirtyEight التي نُشرت يوم الاثنين. 

ويأتي بعد ترامب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة تأييد 13.3%، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي بنسبة 5.9%، وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بنسبة 5.3%.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ساوث كارولينا

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