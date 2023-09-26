ليلة المولد النبوي 2023.. تبدأ اليوم بعد 10 ساعات فاغتنمها بـ5 أعمال

تكثر التساؤلات عن ليلة المولد النبوي 2023 وموعدها ، لأنها من المواقيت التي ينتظرها الناس لبدء الاحتفال بالمولد النبوي ، الذي يعد عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم- صلى الله عليه وآله وسلم - ، وعن موعد ليلة المولد النبوي 2023 فينبغي الانتباه إلى أنها على مسافة ساعات من الآن، حيث إنها الليلة .

ليلة المولد النبوي

تعد ليلة المولد النبوي هي ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول الهجري وتبدأ مع غروب شمس يوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول وتمتد إلى فجر اليوم التالي الموافق الثاني عشر من ربيع الأول ، لتنتهي ليلة المولد النبوي ويبدأ يوم مولده ، وحيث إن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- هو الحبيب المصطفى ، لذا لا ينبغي تفويت ليلة مولده أو يومه، فهو الرحمة التي أرسلها الله تعالى للعالمين .

ليلة المولد النبوي 2023

لعل ليلة المولد النبوي 2023 من أهم الليالي التي يترقبها الكثيرون ، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، التي تبدأ من ليلته ، وعن متى ليلة المولد النبوي 2023 ؟، فقد حددها استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ربيع الأول والذي توافق مع الفلك وبناء عليه فإن ليلة المولد النبوي 2023 تبدأ مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 11 من ربيع الأول 1445هـ، و26 من سبتمبر 2023م وتمتد حتي فجر غد الأربعاء الموافق 12 ربيع الأول و27 من سبتمبر الجاري لعام 2023م، وهو يوم المولد النبوي 2023 .

تاريخ المولد النبوي بالتقويم الميلادي

ورد عن تاريخ المولد النبوي بالتقويم الميلادي ، التحقيق والصواب الذي تدل عليه كتب التوفيقات بين التاريخين الهجرى والميلادى: أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم وافق يوم الثانى والعشرين من شهر أبريل عام 572 ميلادية، وهذا الشهر الميلادى هو أول شهر ربيعى كامل، فوافق ربيع مولده القمرى فصل الربيع، واستدار الزمان ليوم ميلاده الشريف، والربيع هو الموسم الذى تتفتح فيه الزهور، وتغرد الطيور، وتحلو الحياة.

وبناء على ذلك: فقد ولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وقت طلوع الفجر، فى عام الفيل، فى السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو الذيجرى عليه عمل المسلمين عبر العصور فى احتفالهم بذكرى المولد النبوى الشريف على صاحبه أشرف الصلاة وأتم السلام، ووافق ذلك يوم الثانى والعشرين من شهر نيسان أبريل عام 572 ميلادية، وذلك فى فصل الربيع .

متى المولد النبوي

ذهب الجمهور على أن ذلك كان فى شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتى عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور].

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.

موعد المولد النبوي 2023

حددت دارُ الإفتاءِ المصريةُ ، موعد المولد النبوي 2023 في مصر ؟، حيث يحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناء عليه فإنه يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر 2023م، في حين يبدأ الاحتفال بليلته على وجه التحديد من بعد مغرب اليوم الثلاثاء الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1445هـ، والموافق 26 من سبتمبر الجاري 2023م، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2023 ، وحتى مغرب اليوم التالي الأربعاء الموافق 27 سبتمبر ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1445 هـ.

وذلك من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس يوم الخميس الماضي الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا وفقًا لنتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ، أن السبت الماضي الموافق 16 من سبتمبر 2023م هو غرة شهر ربيع الأول.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

و لعل سؤال موعد المولد النبوي 2023 ، من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان المسلمين، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2023 ، الذي يوافق فلكيًا الأربعاء 27 سبتمبر 2023، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

كيفية الاحتفال في ليلة المولد النبوي

ورد في كيفية الاحتفال في ليلة المولد النبوي ؛ أنه يكون بالإطعام والمديح والاجتماع للذكر والقيام وغير ذلك، وكلُّ ماعُونٍ يَنضَحُ بما فيه، وقد نقل الصالحي في ديوانه الحافل في السيرة النبوية "سُبُلُ الهُدى والرشاد في هَدي خيرِ العِباد" عن بعض صالحي زمانه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، فشكى إليه أن بعض مَن ينتسب إلى العلم يقول ببدعية الاحتفال بالمولد الشريف، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن فرِح بنا فَرِحنا به".