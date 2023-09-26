ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن معاوني أوسوريو في الجهاز الفني للزمالك نصحوه باستبعاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك وتوقيع عقوبة عليه بعدما رفض التواجد في مباراة بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معلومة مؤكدة معاونو أوسوريو نصحوه باستبعاد حسام عبد المجيد من لقاء المقاولون ومعاقبته".

واختتم: "عواد لم يتدرب مع الزمالك أكثر من تدريبين ولذلك كان من الصعب الاعتماد عليه"

وانخرط حسام عبد المجيد لاعب الزمالك في البكاء عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المقاولون، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري .

وبكي عبدالمجيد أثناء مغادرته لأرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول للمباراة وقام الجهاز الفني باستبداله والدفع بمصطفى الزناري.

وتعادل الزمالك 1-1 مع المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري .