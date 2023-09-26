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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: محمد عبد القادر لاعب كرة قدم بإمكانيات فنية رائعة

فرج عامر
فرج عامر

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بأداء محمد عبد القادر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"محمد عبد القادر لاعب كرة قدم بإمكانيات فنية رائعة ، الهدف الثالث الذي أحرزه في اخر مباراة ( في مرمي فريق سان چورج  الأثيوبي ) هو صورة مكررة لهدفه في مباراة سموحة و طلائع الجيش علي استاد الإسكندرية عندما كان معاراً من الاهلي لسموحة".

 

 

علق محمد بركات، على هجوم  بعض الصفحات السوشيال ميديا على أحمد عبد القادر لاعب الأهلي والتي تنتقد مستواه الفني.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “أي لاعب كرة قدم يلعب في ناد جماهيري خصوصا الأهلي أو الزمالك، الجمهور موجود باستمرار، والصفحات أصبحت حقيقة في حياتنا، سواء يحصلون على أموال أم لا، لكن لاعب الكرة يجب أن يفهم أن هؤلاء الناس موجودة في حياتنا خلاص مينفعش تحط دماغك مع الناس دي”. 

 

 

نصيحة بركات لـ عبدالقادر

أضاف بركات: “أنا بتكلم على أي لاعب بيلعب في الأندية الجماهيرية مش بتكلم على أحمد عبد القادر مخصوص، لازم تقفل ودنك، والانتقاد أوقات بيبقى صح وأوقات بيبقى غلط”. 

وواصل بركات: “الجمهور له حق عليك كلاعب، انت بتلعب في نادي جماهيري، وبتكلم عن الجمهور المحترم اللي بينتقد من أجل مصلحة الفريق دول موجودين وكتير”. 

واختتم بركات: “طبعا في فئة تانية من الجمهور ومش بتواجه أحمد عبد القادر بس بتواجه الجميع حتى احنا”. 

 

المهندس فرج عامر

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