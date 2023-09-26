شاهد .. أبطال أولاد حريم كريم يستعدون للسفر إلى الإمارات

نشر مصطفي قمر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة تجمعة بابطال فيلم “ أولاد حريم كريم ” ،أثناء سفرهم إلى الإمارات .

وظهر برفقة مصطفي قمر فى الصورة كل من بشري وعلا غانم وداليا البحيري وخالد سرحان .

وعلق مصطفي قمر قائلاً : إلى جمهور الإمارات الحبيب ميعادنا بكره في دبي لافتتاح فيلم أولاد حريم كريم واستكمالا لمسيرة نجاح الفيلم انتظروني غدا مع أبطال الفيلم .

ابطال أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وعرض الفيلم منذ ايام قليلة في عدد من الدول العربية منها السعودية و الامارات والبحرين وقطر والعراق والاردن

تخطت ايرادات فيلم اولاد حريم كريم" للنجم مصطفي قمر حاجز الـ 6 ملايين جنيها بعد طرحه بالسينمات بأسبوعين .