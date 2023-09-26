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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أثر الزواج الأرثوذكسي.. رسالة ماجستير بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة

صدى البلد

ناقشت الباحثة سارة حامد رسالة ماجستير بعنوان "أثار التغير في نظام الزواج الارثوذكسي على الأسرة القبطية والأثيوبية في القاهرة" وذلك بقسم الانثروبولوجي بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة.

ويهدف البحث إلى التعرف على نظام الزواج الأرثوذكسي القبطي والأثيوبي وطقوس الخطبة والزواج والطلاق القبطي والأثيوبي الأرثوذكسي والتعرف على الأطر القانونية للزواج القبطي والأثيوبي الأرثوذكسي واللوائح المنظمة للزواج الأرثوذكسي عبر تاريخ الكنيسة الارثوذكسية والتعرف على أهم المتغيرات التي طرأت على النظام الحالي للزواج والتعرف على الفرق بين لائحة 1938 ولائحة 2008.

ويعد موضوع الأحوال الشخصية للأقباط والأثيوبيين الأرثوذكس من الموضوعات بالغة الأهمية حيث يثير مشكلات ذات أبعادا مجتمعية إضافة إلى ارتباطه بأوضاع قانونية ما دفع الكنيسة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط ويطبق على الأثيوبيين الأرثوذكس المقيمين في مصر لائحة 2008 بحيث يتضمن ثلاثة أسباب للطلاق هي تغيير الدين، الزنا، والزنا الحكمي وبين رفض الكنيسة للائحة ۳۸، واستمرار القضاء في تطبيق نصوصها لعدم إقرار المشرع للقانون المقدم من الكنيسة، يصبح من المنطقي والحال كذلك أن يعالج البحث الآثار المترتبة على هذه المشكلة الاجتماعية القانونية، والتي ترتبط في جانب كبير منها بمفهوم الزواج وأبعاده وشروط انعقاده ثم يجب توضيح تاريخ الأحوال الشخصية للأقباط . 

 وتكونت لجنة الحكم والمناقشة كل من الاستاذ الدكتور محمود عبدالحميد حسين عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، و الدكتور علياء الحسين محمد أستاذ الأنثروبولوجيا الإجتماعية المساعد، وأستاذ دكتور سعد بركة، أستاذ الانثروبولوجيا بكلية دراسات افريقية جامعة القاهرة، وأستاذ دكتور عبدالرؤوف الضبع، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سوهاج.

سارة 1
سارة 1
سارة 2
سارة 2
سارة 3
سارة 3
سارة 4
سارة 4

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