راحة لحسام عبد المجيد من تدريب الزمالك اليوم

حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر خضوع حسام عبد المجيد لفحوصات طبية و أشعة للاطمئنان على إصابته و تحديد البرنامج التأهيلي و العلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة.