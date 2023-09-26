تدريبات قوية للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء.

وذلك استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.



و ركز الجهاز الفني مع هذه المجموعة على رفع المعدل البدني لهم من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة منها الركض بمحيط الملعب ، بجانب أمور أخرى بإستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا لمواجهة ارتا سولار الجيبوتي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.