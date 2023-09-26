مشاركة رباعي الزمالك في التدريبات استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة الرباعي عمر جابر ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا و حمزة المثلوثي لاعبو الأبيض، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وغاب عمر جابر و دونجا و حمزة المثلوثي عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري وفقا للقرار الفني للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتجهيزهم لمباراة أرتا سولار، في حين غاب محمود علاء بسبب الإيقاف.

وشارك الرباعي في الفقرات المختلفة بمران اليوم سواء الجزء التأهيلي و البدني بجانب الحصة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة.