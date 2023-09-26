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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات تأهيلية لـ عبد الله جمعه في مران الزمالك اليوم

صدى البلد

أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

و قام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب خوض تدريبات  تأهيلية أخرى، و بعدها استكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم.

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