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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية: عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لـ موجه عام

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم  لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح وتجديد موجه عام، موجه أول، موجه، وترشيح موجه عام، موجه أول، موجه (عملي) بالتعليم الفني ، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية. 

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وجاء ذلك برئاسة وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم الفني، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية.

تعليم الغربية: عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح وكيل إبتدائي بجميع الإدارات

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

جامعة طنطا دكتور رضا حجازي رضا حجازي وزير التربية والتعليم رئيس جامعة طنطا ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم ديرية التربية والتعليم

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