مفيدة شيحة عن أزمة السيدة المصرية بالإمارات: على جثتي أوافق لابنتي على هذا الأمر

سلطت الإعلامية مفيدة شيحة، الضوء على أزمة ما يعرف بزوجة الإمارات وبطلتها فتاة مصرية تدعي ميار نبيل، قائلة :"مستحيل وعلى جثتي أن أوافق لابنتي على هذا الأمر".

وتابعت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، الأحد، أن ميار نبيل وطفلتها تعرضت للاحتجاز القسري في الإمارات بعد أن خدعها زوجها محمد السيد علي حشيش، حيث تركهما في مكان مغلق بلا كهرباء أو مياه وعاد إلى مصر.

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن ميار سافرت معه بناءً على اتفاق مع والدها، لكنها اكتشفت خداعه، بعد استغاثتها، وتدخلت منظومة شكاوى مجلس الوزراء وقدمت لها الدعم اللازم، وهنا نؤكد أن حق الرد مكفول للزوج.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة: "في حاجة غلط في السوشال ميديا منذ الأسبوع الماضي وشائعات وطلاق وجواز وحاجات مش مفهومة".