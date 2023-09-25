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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية: عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح وكيل إبتدائي بجميع الإدارات

لجنة تعليم الغربية
لجنة تعليم الغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم  لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح وكيل ابتدائي جميع الإدارات، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

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وذلك برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية.

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الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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التربية والتعليم بالغربية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المقابلات الشخصية المجتمع المدن تنفيذا لتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية

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