مفيدة شيحة: بلاش نرمي أبناءنا في حلم الزواج بالخارج

حذّرت الإعلامية مفيدة شيحة، من الانسياق وراء فكرة تزويج الأبناء في الخارج دون التحقق الكامل من الشخص المتقدم، مؤكدة ضرورة التدقيق قبل اتخاذ أي خطوة مصيرية.

وخلال حلقة برنامج "الستات" المذاع على قناة النهار وان مساء اليوم الأحد، شددت الإعلامية مفيدة شيحة، على أهمية أن يتحمل الأهل مسؤوليتهم في حماية أبنائهم، قائلة: “بلاش نرمي ابنائنا بحلم الزواج في الخارج… لازم أتأكد إن الشخص اللي بيتقدم لبنتي هو شخص هيقدر يحافظ عليها ويصونها.”

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن بعض الأسر قد تنخدع ببريق فكرة "الزواج الخارجي"، بينما قد تحمل التجربة مخاطر عديدة إذا لم يتم التحقق من خلفية المتقدم وسلوكه ومستوى المسؤولية لديه.