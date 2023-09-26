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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: لا تهاون في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش جهود إزالة التعديات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع متابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بمركزي القوصية وأبنوب مؤكدًا إنه لاتهاون في إزالة كافة التعديات في إطار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة والتصدى لكافة التعديات ...

 جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعية واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وعصمت على مدير عام مديرية التموين بأسيوط ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومجدي ميلاد مدير ادارة التفتيش والمتابعة والمهندس علي هريدي مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية والإدارات الزراعية بمركزي القوصية وأبنوب.


حيث استعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – جهود الأجهزة التنفيذية والإدارات الزراعية بمركزي القوصية وأبنوب في تنفيذ حملات الإزالة للتعديات والمخالفات التي تم رصدها موجهًا بالاستمرار في إزالة كافة التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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ووجه المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بمديريتي الزراعة والتموين ووحدات المتغيرات المكانية وتنفيذ حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتعدين طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
كما كلف المحافظ مديرى التفتيش والمتابعة والمتابعة الميدانية والشئون القانونية بفحص كافة قرارات الإزالة بمركزي القوصية وأبنوب ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها وفقًا للقانون ومحاسبة المقصرين أو المخالفين واحالتهم إلى النيابة المختصة لمنع أية تجاوزات لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لجهود المراكز والأحياء في التصدى بكل حسم لأية أشكال التعدى على الأراضي أو مخالفات البناء والتأكد من إزالتها في مهدها وتحرير المحاضر لاصحاب تلك الأراضي.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على المجاري المائية والترع والمصارف وعدم التعدي عليها خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأهمية هذا المشروع الذي تنفذه الدولة وانفقت عليه مليارات الجنيهات لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية في توفير الأمن الغذائي لمصر ومنع تجريف الأرض أو تبويرها.

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