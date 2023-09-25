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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع رصف وتمهيد الشوارع بعدد من المدن

أعمال تسوية طرق ساحل
أعمال تسوية طرق ساحل سليم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رصف شوارع بمركز ساحل سليم ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين لافتاً إلى تنفيذ أعمال نظافة وتسوية وإزالة التعديات والإشغالات بعدد من الشوارع بساحل سليم تمهيداً لرصفه مؤكداً  تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز ساحل سليم خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات وإلقاء التربة الزلطية بشارع الجمهورية بمدينة ساحل سليم تمهيداً لرصفه وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وذلك استكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بمشاركة مسئولي النظافة والرصف والإشغالات بالمركز لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية بتلك الشوارع مشيراً إلى تكليف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول والتأكد من تنفيذه وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.

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