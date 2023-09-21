لاختيار 18 مشروعا.. محافظ أسيوط يعتمد تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة ضمن فعاليات المبادرة وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجة التقييم ،الدكتور عمرو نبيل وتامر رفقي ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.



وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة أسيوط على مستوى الجمهورية.



وأوضح محافظ أسيوط أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بلغت 211 مشروع منها 65 مشروعا مكتملا لمختلف الفئات الست للمبادرة والتي خضعت لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي استمرت حتى 21 سبتمبر 2023 طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة وأسفرت مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة عن اختيار 18 مشروع على مستوى الفئات الست بواقع 3 مشروعات في كل فئة وذلك لأول مرة يتم تنفيذ تلك المعاينات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمشروعات ومدى جدية أصحابها وضمان نزاهة التقييم وسيتم عرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة منوهًا إلى إنه تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بالمشروعات.



ووجه محافظ أسيوط أعضاء اللجنة التفنيذية للمبادرة بالمحافظة بتنفيذ تكامل وتشبيك وشراكة بين المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لضمان تحقيق تنمية واستدامة حقيقية للمشروعات لتحقيق أقصى إستفادة من تلك المشروعات مشيرًا إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها.

واستعرض أعضاء لجنة التقييم المشروعات الـ 18 التي تم اختيارها لتفوز على مستوى المحافظة وعرض لنقاط القوة بكل مشروع والتشبيك الذي تم بين أصحاب بعض المشروعات لتحقيق التكامل واقصى استفادة منها مشيدين دعم الوزير المحافظ لفعاليات المبادرة ومراحل التقييم حتى تخرج في أحسن صورة مؤكدين أن فعاليات التقييم بالمبادرة أسفرت عن فوز 18مشروع على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" .