عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة ذكرى المولد النبوى.. محافظ أسيوط يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة

حفل مكتبة مصر العامة
حفل مكتبة مصر العامة بأسيوط بمناسبة ذكرى المولد النبوي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفالية الفنية لفرع مكتبة مصر العامة بحي شرق وتوزيع أدوات مدرسية وحلوى المولد النبوى على الأطفال الايتام بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وقرب حلول العام الدراسي الجديد بالتعاون مع قصر ثقافة أحمد بهاء الدين وجمعية الهاشمي لتنمية المجتمع وتأتي تلك الأنشطة بناءًا على خطة المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لإستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة ... جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وجمال عبدالناصر مدير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين وبمشاركة العشرات من أطفال دور الأيتام وشباب الجمعيات الأهلية.


حيث بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط والأطفال المشاركين للأنشطة والألعاب التفاعلية للاطفال ثم تفقد مسرح الطفل وسينما الطفل ثم حضر الفعالية الفنية والثقافية التي نظمتها المكتبة بالتعاون مع قصر ثقافة أحمد بهاء الدين والاستماع إلى بعض الفقرات الغنائية والأدعية الدينية والشعر للاطفال الموهوبين ثم فقرات الأطفال الأيتام من ورش للرسم والتلوين وقراءة الكتب وغيرها من الفقرات وحرص المحافظ على التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم كما وزع حقائب وأدوات مدرسية على الاطفال مرددًا مع الأطفال النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية رافعين أعلام مصر.
 

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للاطفال بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقرب حلول العام الدراسي الجديد مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة للأطفال وخاصة الأيتام موجهًا مسئولي الجمعيات الأهلية وقصور الثقافة بتنظيم رحلات دورية إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم داعياً الله أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها وشرطتها والقوات المسلحة من أي سوء.

توزيع أسطوانات على مدارس أسيوط لعرض أفلام عن المشروعات القومية

محافظ أسيوط يتفقد عددا من المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد


 

ووجه المحافظ، الشكر لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين لتميزهم ورعايتهم للاطفال الموهوبين مشيدًا بالفقرات التي قدموها كما وجه الشكر لمسئولي جمعية الهاشمي لخدمة المجتمع مناشدًا مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم ورعاية انشطة الطفل وأنشطة مكتبة مصر العامة لتنمية مواهب الأطفال.

IMG-20230921-WA0028
IMG-20230921-WA0028
IMG-20230921-WA0029
IMG-20230921-WA0029
IMG-20230921-WA0027
IMG-20230921-WA0027
IMG-20230921-WA0026
IMG-20230921-WA0026
IMG-20230921-WA0025
IMG-20230921-WA0025
IMG-20230921-WA0024
IMG-20230921-WA0024
IMG-20230921-WA0022
IMG-20230921-WA0022
IMG-20230921-WA0023
IMG-20230921-WA0023
IMG-20230921-WA0021
IMG-20230921-WA0021
IMG-20230921-WA0020
IMG-20230921-WA0020
IMG-20230921-WA0019
IMG-20230921-WA0019
IMG-20230921-WA0018
IMG-20230921-WA0018
IMG-20230921-WA0016
IMG-20230921-WA0016
IMG-20230921-WA0014
IMG-20230921-WA0014
IMG-20230921-WA0011
IMG-20230921-WA0011
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إحتفالية فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف الاطفال الايتام العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

منعطف خطير| الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. أفيس يتنصل.. وإجراء جديد من نجم الأهلي

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة

بتكلفة 40مليون جنيه.. محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يتفقدان تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي

ترشيحاتنا

بسبب مهاجرين من المكسيك.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس بالولايات المتحدة

حملة للمصريين في الخارج لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

‏الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل للاطلاع على جهود تطوير منظومة التقاضي

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتراث الحرفي في مصر

بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية ومستشفى وادي النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ