بمناسبة ذكرى المولد النبوى.. محافظ أسيوط يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفالية الفنية لفرع مكتبة مصر العامة بحي شرق وتوزيع أدوات مدرسية وحلوى المولد النبوى على الأطفال الايتام بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وقرب حلول العام الدراسي الجديد بالتعاون مع قصر ثقافة أحمد بهاء الدين وجمعية الهاشمي لتنمية المجتمع وتأتي تلك الأنشطة بناءًا على خطة المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لإستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة ... جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وجمال عبدالناصر مدير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين وبمشاركة العشرات من أطفال دور الأيتام وشباب الجمعيات الأهلية.



حيث بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط والأطفال المشاركين للأنشطة والألعاب التفاعلية للاطفال ثم تفقد مسرح الطفل وسينما الطفل ثم حضر الفعالية الفنية والثقافية التي نظمتها المكتبة بالتعاون مع قصر ثقافة أحمد بهاء الدين والاستماع إلى بعض الفقرات الغنائية والأدعية الدينية والشعر للاطفال الموهوبين ثم فقرات الأطفال الأيتام من ورش للرسم والتلوين وقراءة الكتب وغيرها من الفقرات وحرص المحافظ على التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم كما وزع حقائب وأدوات مدرسية على الاطفال مرددًا مع الأطفال النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية رافعين أعلام مصر.



وقدم محافظ أسيوط التهنئة للاطفال بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقرب حلول العام الدراسي الجديد مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة للأطفال وخاصة الأيتام موجهًا مسئولي الجمعيات الأهلية وقصور الثقافة بتنظيم رحلات دورية إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم داعياً الله أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها وشرطتها والقوات المسلحة من أي سوء.





ووجه المحافظ، الشكر لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين لتميزهم ورعايتهم للاطفال الموهوبين مشيدًا بالفقرات التي قدموها كما وجه الشكر لمسئولي جمعية الهاشمي لخدمة المجتمع مناشدًا مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم ورعاية انشطة الطفل وأنشطة مكتبة مصر العامة لتنمية مواهب الأطفال.

IMG-20230921-WA0028

IMG-20230921-WA0029

IMG-20230921-WA0027

IMG-20230921-WA0026

IMG-20230921-WA0025

IMG-20230921-WA0024

IMG-20230921-WA0022

IMG-20230921-WA0023

IMG-20230921-WA0021

IMG-20230921-WA0020

IMG-20230921-WA0019

IMG-20230921-WA0018

IMG-20230921-WA0016

IMG-20230921-WA0014