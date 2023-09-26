مخدرات وسلاح.. سقوط تجار الكيف فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (10) قضايا مخدرات "إتجار" وأسلحة نارية ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".. و(2 طبنجة – 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 4 متهمين و تنفيذ (836) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا مخدرات "إتجار" وأسلحة نارية.. ضُبط خلالهم ( 8 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3,500 كمية من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) وكذا (فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .