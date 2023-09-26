الجزائر تدرس الانسحاب من ملف الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

تتجه دولة الجزائر خلال الساعات القليلة المقبلة لسحب ملف الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025 و2027.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يتجه للانسحاب من استضافة أمم إفريقيا 2025 و2027".

وكتبت "بي إن سبورتس" "الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يتجه نحو إبلاغ الاتحاد الأفريقي عن قرار الجزائر بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأسي أمم إفريقيا 2025 و 2027".

وكانت الجزائر قد ترشحت بشكل رسمي لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025، وذلك بعد قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب التنظيم من غينيا.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" غدًا الأربعاء، اختيار البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027.