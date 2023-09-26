الدفاع الروسي يكشف حقيقة قتل قائد أسطول البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الثلاثاء، إن قائد أسطول البحر الأسود الذي زعمت كييف إنها قتلته كان يحضر اجتماعا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا تعليق على الادعاء الأوكراني بأن قائد أسطول البحر الأسود الروسي قتل في هجوم على سيفاستوبول.

وأضافت وكالة تاس الروسية، أنه تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة شبه جزيرة القرم.

وأعلنت السلطات الروسية مساء أمس الأثنين أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، مؤكّدة أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً.

وقال الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول ميخائيل رازفوغاييف عبر تطبيق تليجرام إنّ "قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي، وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".

وأصدرت السلطات تحذيرا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوغاييف على تليجرام عند الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش.

وأعلن الحاكم على تليجرام انتهاء التحذير بعد نحو ساعة.