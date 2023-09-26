نجاد البرعي يعتذر عن خطأ خاص بمدة التوكيلات لمرشحي الرئاسة.. وينفي ضيق الوقت

اعتذر نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن الخطأ الذي تم تداوله بخصوص مدة جمع التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، حيث أشار إلى أنها لا تتعدى 10 فقط، وهذا بخلاف الحقيقة.

وكتب نجاد البرعي عبر صفحته على منصة «اكس» تويتر سابقا: أن مدة جمع التوكيلات الشعبية، هى ليست 10 أيام فقط بل ثلاثة أسابيع بدأت من أمس الإثنين 25 سبتمبر والشياكة تنتهي 14 أكتوبر وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح. فاعتذر عن هذا الخطأ".

وكان نجاد البرعي قد كتب قبل هذا المنشور: "عشرة أيام فقط لجمع خمسه وعشرين الف توكيل من جميع محافظات مصر شرط تعجيزي وغير عملي لم يكن من الممكن لأي مرشح ان يجمع توكيلات قبل فتح باب الترشح للانتخابات وعندما تم فتح الباب أعطته الهيئة الوطنية عشرة أيام ليجمع توقيعاته، حمله المرشح أحمد الفضالي احتجت علي الموعد وعلقت أعمالها".

لكن تدارك نجاد البرعي الأمر واعتذر عن الخطأ، بعد التأكد من أن مدة جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة أسبوعين وليست 10 أيام فقط.