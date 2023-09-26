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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

صدى البلد

قامت المواطنة رشا علي عبد الرحمن، بعمل أول توكيل للمرشحة المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية جميلة اسماعيل.

وبدأ المواطنون في عمل توكيلات للمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مجموعة من القرارات المنظمة للانتخابات الرئاسية والمرتبطة بصدور قرارها بدعوة الناخبين للانتخاب، والجدول الزمني، وتتمثل تلك القرارات في تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية والمستندات المطلوبة.

كما تضمنت القرارات، تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء مجلس النواب لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب قواعد وإجراءات استصدار نماذج التأييد لراغبي الترشح، إلى جانب تحديد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بإصدار نماذج التأييد في الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، وتحديد قيمة مبلغ التأمين المحصل من كل طالب ترشح، وقواعد وإجراءات الاعتراض على راغب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات والبت فيه.

جميلة إسماعيل انتخابات رئاسة الجمهورية

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