أمر روتيني.. الكرملين يعلن عن اجتماع روسي أرميني عاجل في يريفان |تفاصيل

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف يقوم بزيارة إلى أرمينيا لمناقشة القضايا الحالية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، "وهو أمر روتيني".

وأوضح بيسكوف: "يواصل وزير الداخلية الروسي رحلاته وفقا لجدول الاتصالات الدولية، والذي عادة ما يتم الاتفاق عليه مسبقا. لذلك فزيارته إلى أرمينيا مخطط لها ومن الطبيعي تماما أن تتم".

ووفقا لبيسكوف، فإنه خلال الزيارة سيتطرق وزير الداخلية الروسي لى القضايا الملحة الحالية بين البلدين والتي تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.

ووصل كولوكولتسيف إلى يريفان، يوم الاثنين، للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة وزارة الداخلية الأرمينية، والتقى خلال الزيارة برئيس الوزراء الأرميني.

وأشار وزير الداخلية الروسي، إلى أن الغرب يسعى إلى استغلال الوضع المحيط بـ أوكرانيا للضغط على روسيا لإخراجها من جنوب القوقاز.