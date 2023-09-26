قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

أكد الإعلامي إسلام صادق أن لجنة الحكام بالاتفاق مع اتحاد الكرة، بصدد اتخاذ قرار بإبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك مؤقتا تفاديا لأي أزمات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة من مباريات الدوري.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه علي فيسبوك، "اتجاه في الجبلاية لمنع أمين عمر من إدارة مباريات الزمالك خلال الموسم الجاري".

يذكر أن نادي الزمالك تقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، واحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.



واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.