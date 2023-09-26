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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تكرم العاملين بمديريتي التموين والزراعة لتصدر المحافظة في توريد القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة ، بمناسبة المولد النبوي الشريف داعياً المولي عز جل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والمستشار العسكري للمحافظة والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وجه محافظ الشرقية الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف والتي تقيمها مديرية الأوقاف اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق ، وكذلك حضور مهرجان الشرقية للخيول العربية والذي تقيمه المحافظة على مدار أيام 27 و28و29 سبتمبر الجاري بأرض الفروسية بمدينة بلبيس ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة.

وخلال الإجتماع قام محافظ الشرقية بتكريم فرق العمل من العاملين بمديريتي التموين والزراعة والديوان العام والمشاركين في نجاح موسم توريد القمح موسم 2023 وتصدر المحافظة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية بمنحهم شهادات تقدير وهم ...

فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين

المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعه

عبد الباسط عبد النعيم عبد النعيم وكيل مديرية التموين

عبد الكريم السيد إبراهيم مساعد مدير مديرية التموين.

السيد محمود محمد البلاسي مساعد مدير مديرية التموين .

سعيد عطية محمد حسن – رئيس إدارة صيانة الحبوب .

عبد الله عبد الله إبراهيم إسماعيل – مفتش صيانة الحبوب بمديرية التموين

المهندس أشرف طه نصير – مدير عام الزراعة.

المهندس سامح فؤاد رزق – مدير إدارة التسويق بمديرية الزراعة.

المهندس محمد سعد عبد الرحمن – وكيل إدارة التسويق بمديرية الزراعة.

السيد أحمد الغندور – مدير عام شئون الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة

هشام عبد المقصود علي – مدير عام الأزمات والكوارث بالمحافظة .

رشا محمد شوقي – مدير التنسيق الزراعي بالمحافظة

محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية بطريق «القاهرة- بلبيس» قبل مهرجان الخيول العربية

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم نادية جمعة مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومحمد أحمد توفيق رئيس قسم ابداء الرأي بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام بمنحهما شهادة تقدير وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

أشاد المحافظ بأداء المكرمين وطالبهم بالإستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل لتظل المحافظة متصدرة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في توريد القمح وكذلك تحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.

قدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

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إجتماع المجلس التنفيذي احتفالية المولد النبوي الشريف احتفالية المولد النبوي التموين الحماية المدنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المجلس التنفيذى العيد القومي للمحافظة

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