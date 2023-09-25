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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية بطريق «القاهرة- بلبيس» قبل مهرجان الخيول العربية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27 والتي من المُقرر أن تنطلق فعالياته علي مدار ايام 27و28 و29 سبتمبر الجاري بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

اطمأن المحافظ علي الإنتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحفل إفتتاح المهرجان وكذلك أعمال تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق وفعاليات المهرجان ليخرج بصورة مشرفة , مؤكداً على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف من أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

كما حرص المحافظ علي مشاهدة البروفات النهائية للعروض , مشيداً بالأداء المتميز والإصرار على ظهور إحتفالية إفتتاح المهرجان بالشكل اللائق ليتناسب مع عراقة وأصاله المحافظة.

نشر استعدادات الشرقية لإطلاق مهرجان الخيول العربية

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

أصحاب المزارع الخيول العربية الأصيلة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السياحة الرياضية الشرقية الخيول العربية

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