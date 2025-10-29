الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تحقيق إنجازات نوعية في تنفيذ التوصية الثالثة «تمكين المرأة» من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، وذلك قبيل انطلاق النسخة الثالثة «PHDC’25».

وتواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، والتي أعدتها اللجنة العليا للمتابعة، المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 17 لسنة 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوصية ركزت على الاستثمار في صحة المرأة عبر فحوصات دورية شاملة، خاصة الكشف المبكر عن السرطان، رفع الوعي بحقوقها وتفعيل القوانين لمواجهة الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية (الختان).

إنجازات التمكين الاقتصادي

وأضاف أن إنجازات التمكين الاقتصادي، تتضمن تنفيذ خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع التمكين على مدى 10 سنوات، بإجمالي 1,418,360 منتفعة، وتطبيق إلكتروني متكامل والذي يتيح تسجيل بيانات المشروعات والمستفيدات، مع تحديث فوري من كل جهة، وموقع إلكتروني متخصص والذي يروج للتمكين الاقتصادي، مع ربط لوحة بيانات تفاعلية، واستهداف ذكي والذي يركز على السيدات الأكثر احتياجًا، خاصة معيلات الأطفال في «الألف يوم الذهبية».

واستكمل أن هناك برنامج موحد للتمكين، وتشتمل محاوره على (مسح جغرافي دقيق بمشاركة الرائدات الصحيات ونشطاء اللجان السكانية، وتنوع المشروعات حسب الظروف الأسرية والبيئية، تكامل وتشبيك المشاريع الصغيرة لخلق كيانات أكبر، وتدريب وريادة أعمال مع شمول مالي، وحوكمة وتقييم بمؤشرات نجاح واضحة، ومشاركة المجتمع المدني والإعلام الشامل للترويج، ودراسات تحليلية وأفكار تطويرية، وإعداد دراسة لتحليل الوضع وفجوات التمكين بكل محافظة.

وذكر «عبدالغفار» أن هناك حلول مبتكرة تخص التمكين، وهي (الخروج من النمطية عبر قرى “حياة كريمة”، ومبادرة تطوير رعاية الأطفال وتأهيل السيدات، وربط الأبحاث الجامعية بمشروعات التنمية، وتعزيز الزراعة العضوية وزراعة الأسطح، تعديل القوانين المعيقة، وتوثيق التجارب الناجحة، وزيارات منزلية 100% لمريضات الفيلاريا في 5 محافظات، والشراكات بين العام والخاص).

وأوضح أن بعض توصيات تمكين المرأة اقتصادياً، تشمل الملف الزراعي، فهو له دوراً كبيراً في تحسين الصحة العامة ورفاهية السكان، حيث يُسهم في تعزيز الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، التوعية بالنباتات الطبية، والتدريب على الزراعة الحضرية والمنزلية.

وتشمل هذّه الإنجازات، اطلاق مبادرات رئاسية فاعلة، ومنها مبادرة دعم صحة المرأة لمحاربة سرطان الرحم، حيث يجري تدريب مقدمي المشورة على حماية المرأة من العنف، وتفعيل حملات مكثفة ضد الختان أسفرت عن انخفاض النسبة إلى 12% بين الفتيات تحت 29 عامًا.