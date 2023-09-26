أنوثة راقية.. زوجة لاعب الزمالك السابق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

اعتادت ميرڤا، زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، علي إثارة الجدل بصورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرفا بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان كت مكشوف أسود اللون، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

ونجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى تخفيض عقد التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق ليصبح 180 ألف دولار بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز ويصبح جاهزاً للموسم الجديد.

