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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيلفي جريء.. زوجة لاعب الأهلي السابق تثير الجدل بهذه الإطلالة

زوجة سافيو
زوجة سافيو

شاركت لويزا زوجة برونو سافيو لاعب النادي الأهلي السابق، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت لويزا، مرتدية ملابس مثيرة، أبرزت جمالها وأنوثتها، واعتمدت تسريحة شعر تناسب إطلالتها الجريئة، مع مكياج ناعم، ووضعت أحمر شفاه فاقع.

حرصت لويزا زوجة برونو سافيو لاعب النادي الأهلي السابق، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها.

وظهرت لويزا، بإطلالة صيفية ملفتة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وانضم برونو سافيو، إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل 1 مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو ، إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمال الصفقة إلى مليون دولار.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٩٢٦_١٧٤٦٣١
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٦_١٧٤٦٣١

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