استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024.. دورات تدريبية للرائدات الريفيات وذوي الإعاقة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة للتوعية والتثقيف بمدى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة بمعرفة المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر أعضاء الجهاز التنفيذي وبحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة وبعض اعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

وذلك في إطار الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس ادارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الايجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية واولها الانتخابات الرئاسية المقبلة.