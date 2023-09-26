تشيع جثمان "أحمد" ضحية حفل العرس بالقليوبية ..صور

شيع المئات من أهالى منطقة منطى بمدينة قليوب بالقليوبية، فى مشهد جنائزى مهيب، جنازة " أحمد عماد سعيد" البالغ عمره 5 سنوات، حيث لقى مصرعه برصاصة طائشة من حفل عرس أصابت رأسه اثناء نزوله من منزل جده لشراء "كيس شيبسى"، ليسقط أرضا ويلقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

خرج جثمان الطفل من مسجد النور بمنطقة منطى، وصولا لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالمنطقة، وسط دعوات لاسرته بالصبر والسلوان مرددين هتافات " لا إله إلا الله.. حسبى الله ونعم الوكيل " .

وطالبت سمر احمد والدة الطفل بحق نجلها وتطبيق القصاص العادل علي من تسبب في إنهاء حياة طفلها، مشيرة إلي أن نجلها استعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الاطفال وانها قامت ووالده بشراء ملابس المدرسة ومتطلبات العملية التعليمية وكان سعيدا بقرب العام الدراسي الجديد لكن سعادته لم تدم حيث وفاته المنيه قبل لقاء اصدقائه بالمدرسة.

وناشدت جدة الطفل بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتطبيق القصاص العادل عليه.

وطالب أهالى المنطقة قوات الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب، يفيد بتلقيه بلاغ بإصابة طفل بطلق ناري في الرأس أودى بحياته .

تم تحرير محضر بالواقعة واحالتها للنيابة التي تولت التحقيق .

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