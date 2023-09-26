خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء أرتا سولار

كشف خالد الغندور، موقف أحمد فتوح لاعب الزمالك من المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام نادي أرتا سولار الجيوتي في دور 32 لمسابقة الكونفدرالية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "#بشكل_نهائي :نادي الزمالك يعلن جاهزية لاعبه "احمد فتوح "لمباراة ارتا سولار يوم السبت بالكونفدرالية 🏆"

و تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار

تنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.