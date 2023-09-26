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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جدول الانتخابات الرئاسية 2024.. كل ما تريد معرفته عن شروط الترشح

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2024، وتحدد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات حيث  تجرى عمليات الانتخابات  داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13  من ديسمبر 2023.

وكشفت الهيئة عنه أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير وأن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGps وأن عدد الناخبين يصل 60 مليون مواطن .

 

شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية

حددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب .

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

-  أن يكون مصريا من أبوين مصريين
- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

  • تجرى عمليات الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و3 ديسمبر 2023.
  • تجرى عمليات الانتخابات  داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 من ديسمبر.
  • تجرى الإعادة بالخارج  أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7  يناير .
  • تجرى الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و 9 و  10 يناير 2024.
  • تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 لـ 14 أكتوبر 2023
  • 15 نوفمبر أخر موعد لتنازلات المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
  • اختيار المرشحين للرموز الانتخابية سيكون وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.
  • بدء الحملات الانتخابية رسميا للمرشحين للانتخابات الرئاسية 9 نوفمبر 2023.
  • انتهاء عملية الفرز في الانتخابات الرئاسية وتسليم المحاضر للجان العامة وإعلان الحصر العددي 11 ديسمبر 2023.
  • مواعيد الانتخابات ستكون من 9 صباحًا حتى الـ 9 مساء
  • إعلان فوز الرئيس الجديد 16 يناير 2024.
الانتخابات الرئاسية 2024 الخدمة العسكرية انتخاب رئيس الجمهورية جريمة مخلة بالشرف

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