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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في أرض زراعية بالقليوبية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة بنها، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم محمد شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة زراعية بكفر الأربعين بمركز بنها وتبين من المعاينة المبدئية أن نشوب الحريق بسبب إشعال في المخلفات الزراعية في زمام المنطقة التي وقع بها الحريق.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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